Antalyaspor, gelecek sezon ligi ilk 5'te tamamlayarak Avrupa'ya gitmeyi hedefliyor

ANTALYA (AA) – SÜLEYMAN ELÇİN – Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, gelecek sezon ligi ilk 5'te tamamlayıp, Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini belirterek, "Hocamızın verdiği liste doğrultusunda hızlı şekilde çalışıyoruz ve ilk kamp tarihine kadar transferi bitirmek istiyoruz." dedi.

Çetin, kulübün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni görevi için heyecanlı olduğunu söyledi.

Antalya'nın en önemli markalarından birisine başkan olduğu için onurlu ve gururlu olduğunu aktaran Çetin, zor bir görevin üstesinden en iyi şekilde geleceklerini dile getirdi.

Mustafa Yılmaz'ın başkanlığı zamanında kurulan yönetim kuruluyla devam ettiklerini anlatan Çetin, kulübün kötü bir sürece girmesine yönetim kurulu olarak izin vermediklerini kaydetti.

Yöneticilerin mesailerinin çoğunluğunu kulüpte geçirdiğini vurgulayan Çetin, "Herkes bir odaya kapandı çalışıyor. Hepsi işlerini bir kenara koydu ve transfer dönemi öncesinde çalışıyor. Kulübün mali yapısını, transfer bütçesini ayarlamaya çalışıyoruz. Gelecek yılın kadrosunu kuruyoruz. Hocamızın verdiği liste doğrultusunda hızlı şekilde çalışıyoruz ve ilk kamp tarihine kadar transferi bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

– "Avrupa hayal değil"

Çetin, Antalya'nın dünyada bir marka olduğunu belirterek, "Ben Antalyaspor taraftarıyım. Başkanlıktaki ilk yılımda ilk 5'e girmeyi ve Avrupa'ya gitmeyi hedefliyorum. Avrupa hayal değil. Bu yıl Avrupa'nın kıyısından döndük. İlk senelerde Avrupa'yı kovalayan sonrasında da şampiyonluğu kovalayan kurumsal bir kulüp olmak istiyoruz. Hem yerel yöneticiler, hem STK'lar hem de taraftar kulübe sahip çıkıyor. Başarılı bir Antalyaspor, Antalya'yı dünyada başarıyla tanıtacak. " ifadelerini kullandı.

– "Biz de karşılaşmaların seyircili oynanmasını istiyoruz"

Altyapıya önem vermeye devam edeceklerine değinen Çetin, Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Futbolun seyirciyle güzel olduğuna dikkati çeken Çetin, "Bu sezon seyircisiz bir futbolun nasıl olduğunu hepimiz yaşadık. Türkiye'de aşılıma çalışmaları da çok iyi gidiyor. TFF Başkanı ile de görüştük. Onlar bize 'Seyircili oynanacak gibi hazırlıklarınızı yapın.' dedi. Biz de karşılaşmaların seyircili oynanmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.