Antalyaspor, Kayserispor karşısında iç saha serisini 4’e çıkarma hedefinde

Ligin 24’üncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya yenilen Antalyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antalyaspor, maçı kazanarak iç sahada yenilmezlik serisini 4’e taşımayı amaçlıyor.

TOPLAMDA 59’UNCU RANDEVU

Kırmızı beyazlılar ile Kayserispor toplamda 59, Süper Lig’de ise 30’uncu randevuda karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar, geride kalan 58 maçta 21 galibiyet, 18 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. Antalya’da oynanan 29 mücadelede Antalyaspor’un üstünlüğü dikkat çekiyor. 29 maçta kırmızı beyazlı ekip 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 4 yenilgi ile sahadan ayrıldı. İki takım Süper Lig’de 29 kez karşılaşırken, bu mücadeleler sonunda Antalyaspor 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

FREDY VE NAKAJIMA’DAN SEVİNDİREN HABER

Antalyaspor’da zorlu Kayserispor maçı öncesi sakatlıkları bulunan Fredy ve Nakajima’dan sevindirici haber geldi. Hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalışan iki oyuncunun, futbol sorumlusu Nuri Şahin’in görev vermesi halinde yarın Kayserispor maçında sahada olması bekleniyor.

3 SAKAT, 4 SINIRDA

Fraport TAV Antalyaspor’da Kayserispor maçı öncesinde ise 3 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Sakatlığı bulunan Doğukan Sinik düz koşulara başlarken, maçta görev alması beklenmiyor. Antalyaspor’da Rus defans oyuncusu Fedor Kudryashov ile Mustafa Erdilman da Kayserispor maçında takımdaki yerlerini alamayacak. Kırmızı beyazlılarda Güray Vural, Fernando Martins, Fredy ve Veysel Sarı maçta kart görmeleri halinde, bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Adana Demirspor maçında cezalı duruma düşecek.

Antalyaspor ile Kayserispor arasında yarın saat 16.00’da Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tupral ile Erdem Bayık yapacak.

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)