Antalyaspor – Kayserispor maçı (CANLI)

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Kayserispor ile oynuyor. İki haftadır kazanamayan Antalyaspor sahasında galibiyet arıyor. Son olarak Fenerbahçe’ye kaybeden Kayserispor ise deplasmana kazanmak için gitti.

MAÇ BAŞLADI!

Antalyaspor – Kayserispor 11’ler

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Emrecan, Güray, Fernando, Ufuk, Fredy, Ndao, Larsson, Wright

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Uzodimma, Campanharo, Karimi, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam

Antalyaspor – Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 16.00’da Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu‘nda oynanan mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetiyor. beIN SPORTS HD1‘den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr’de…

ANTALYA’DA 3 SAKAT

25 puanı bulunan Antalyaspor, kazanarak hem iç sahada yenilmezlik serisini 4’e taşımayı hem de düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor. Kırmızı beyazlılarda 3 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Doğukan Sinik, Fedor Kudryashov ve Mustafa Erdilman bu karşılaşmada takımdaki yerlerini alamadı.

KAYSERİSPOR’DA İKİ EKSİK

Ligin formda takımı Kayserispor ise yükselişini sürdürmeyi amaçlıyor. Çağdaş Atan’ın öğrencileri müsabaka öncesinde 35 puanla 7. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Majid Hosseini ve Joseph Attamah sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.