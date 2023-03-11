Antalyaspor – Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (İlk 11)

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında bugün sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacak. İki haftadır kazanamayan Antalyaspor sahasında galibiyet arayacak. Son olarak Fenerbahçe’ye kaybeden Kayserispor ise deplasmana kazanmak için gidiyor.

Antalyaspor – Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 16.00’da Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu‘nda oynanacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. beIN SPORTS HD1‘den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr’de…

Antalyaspor – Kayserispor 11’ler

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Emrecan, Güray, Fernando, Ufuk, Fredy, Ndao, Larsson, Wright

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Uzodimma, Campanharo, Karimi, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam

ANTALYA’DA 3 SAKAT

25 puanı bulunan Fraport TAV Antalyaspor, kazanarak hem iç sahada yenilmezlik serisini 4’e taşımayı hem de düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor. Kırmızı beyazlılarda zorlu mücadele öncesinde 3 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Doğukan Sinik, Fedor Kudryashov ve Mustafa Erdilman bu karşılaşmada takımdaki yerlerini alamayacak.

KAYSERİSPOR’DA İKİ EKSİK

Ligin formda takımı Yukatel Kayserispor ise yükselişini sürdürmeyi amaçlıyor. Çağdaş Atan’ın öğrencileri müsabaka öncesinde 35 puanla 7. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Majid Hosseini ve Joseph Attamah sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.