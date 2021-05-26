Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz görevini bırakacağını açıkladı: (2)

ANTALYA (AA) – Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, kulübün 70 milyon lira borcu olduğunu bildirdi.

Yılmaz, kulübün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, eski Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk'ün kulübü yaptığı katkılarla kente heykeli dikilmesi gereken bir insan olduğunu söyledi.

Maalesef aynı sözü Fikret Öztürk'un oğlu ve eski kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk için söyleyemeyeceklerini aktaran Yılmaz, "Maalesef Ali Şafak Öztürk bizim başarılı olmamamız için elinden geleni yapmıştır. Alanyaspor ile yarı final maçının ardından eski başkanın arkadaşı soyunma odasında benim yönetim kurulundan herhangi bir arkadaşımın izni olmadan giriyor ve futbolculara prim vaat ediyor. Ben yıllardır Antalysaporlu futbolculara prim veriyorum, deplasmana götürüyorum. Bunu sadece kulüp başkanlarına söyleyerek yapıyorum. Kimsenin haberi yok." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanlığı süresince 7 şirketi ve yüzlerce çalışanı olmasına rağmen bütün işlerini bir tarafa bırakıp kulübün başarısı için uğraştığını vurgulayan Yılmaz, "Ben bu kulübün başarısı için 35 yıldır başkan kim olursa olsun bu kulübe faydalı olmaya çalıştım. Yarın yine arkadaşlarımız bu görevleri elinden geldiği kadar götürecektir." diye konuştu.

Salgın şartlarında kulüp gelirlerinin düştüğünü giderlerinin de arttığına değinen Yılmaz, "Kulübün alacakları borçlarından çıkarılırsa toplamda 70 milyon borcu vardır. Eski şekilde kulübü yönetiyor olsaydık borcumuz 215 milyon lira olacaktı. Antalyaspor, Süper Lig içerisinde bu anlamda en iyi kulüptür." değerlendirmesinde bulundu.

Her şeye rağmen yeni sezon hazırlıkları yaptıklarına işaret eden Yılmaz, Afyonspor ve Akhisarspor'dan ümit milli takımda da forma giyen iki futbolcuyu transfer ettiklerini kaydetti.

Yılmaz, Antalyaspor Derneği olarak da genel kurul kararı aldıklarını bildirdi.

(Bitti)