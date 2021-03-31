Antalyaspor Kulübü Başkanı Yılmaz, takımın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacağına inanıyor

ANTAYA (AA) – Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, takımın Türkiye Kupası'nı şehre getireceklerine inancının tam olduğunu bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, kulübün Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdığını ve 55 yıllık tarihinde kupaya ikinci kez bu kadar yaklaştığını anımsattı.

Bir ayı henüz geride bırakmış yeni bir yönetim kurulu olarak 13 maçlık yenilmezlik serisinin yanı sıra finalist olma mutluluğunun kendilerine nasip olduğunu belirten Yılmaz, finansal anlamda acil olarak aşmaları gereken sorunlar için kısıtlı süreç içerisinde çok yoğun, olağanüstü azimle çalıştıklarını kaydetti.

Yılmaz, bugün itibarıyla UEFA Kulüp Lisansı alabilmeleri için önlerinde engel olarak duran ihtilaflı dosyaları sonuca bağlayıp, gerekli tüm finansal şartları yerine getirmelerine değindi.

"Şimdi sıra finale geldi." ifadesini kullanan Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık söz teknik ekibimiz ve futbolcularımızda. Onların sahadaki performansının bizim çalışmalarımızı taçlandıracağına inanıyorum. Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası'nı Antalya'mıza getireceğine inancım tamdır. Bugünden sonra kol kola, omuz omuza, yürek yüreğe, tek vücut olarak final yürüyüşümüz başlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."