Antalyaspor Kulübü, Gökdeniz Bayrakdar'ın operasyon geçirdiğini duyurdu

ANTALYA (AA) – Antalyaspor Kulübü, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı'nın Sırbistan ile Alanya'da oynadığı hazırlık maçında sakatlanan oyuncuları Gökdeniz Bayrakdar'ın operasyon geçirdiğini bildirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar'da forma giydiği milli karşılaşmada "klavikula kırığı" oluştuğu ve Memorial Antalya Hastanesinde operasyona alındığı belirtildi.

Operasyon sonrası Gökdeniz Bayrakdar'ı hastanede ziyaret eden Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, oyuncularının son durumu hakkında doktorlarından bilgi aldı.

Gökdeniz'e "geçmiş olsun" dileğinin iletildiği ve kendisinin bir an önce sahalara dönmesinin temenni edildiği açıklamada, genç futbolcunun sağlık durumuyla ilgili detaylı bilginin daha sonra verileceği duyuruldu.