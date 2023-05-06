Antalyaspor maçı öncesi Beşiktaş’ı değerlendirdi: Bu maça yansır ise umutlar tükenir!

Geçtiğimiz haftayı derbide aldığı Galatasaray galibiyetiyle kapatan Beşiktaş, Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor deplasmanında kritik bir maça çıkıyor. Siyah-Beyazlılar, son dönemde yakaladığı form ile ligin zirvesini tehdit ederken bu karşılaşmada bir hata yapmak istemiyor.

KARA KARTAL’DA 6 EKSİK VAR

Beşiktaş’ın Antalyaspor ile oynayacağı maç için belirlenen kamp kadrosu açıklandı.

Kara Kartal’da sakatlıkları sebebiyle; Omar Colley, Salih Uçan, Rachid Ghezzal, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç ve Kevin N’Koudou kadroda yer almadı.

CENK TOSUN SINIRDA…

Siyah-Beyazlı ekipte Cenk Tosun, bu akşamki Antalyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sezonun geride kalan bölümündeki Bitexen Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında sarı kart gören golcü oyuncu, Antalyaspor karşılaşmasında da kart görmesi halinde Adana Demirspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

ORHAN YILDIRIM: ANTALYA’DA KARTAL’IN AKŞAMI!

Yazarımız Orhan Yıldırım, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş’taki son durumu değerlendirdi.

“Şampiyonluk için yeniden potaya giren Siyah-Beyazlılar; kalan maçları kazanıp rakiplerini bekleyecek. Antalya’da bu akşam skoru yıldız isimlerin performansı belirleyecek. Aboubakar, Cenk, Redmond ve özellikle Gedson’un etkinliği direkt tabelaya yansır”

“Farklı derbi galibiyeti ile yüksek uçuşa geçen Kartal, Antalya deplasmanında. Hafta boyunca gündemden düşmeyen oyuncular bulutların üstündeler! Şenol hoca bu yüzden oyuncularını mental olarak bu kritik sınava hazırlamaya çalıştı. Çıkışta olan iki kulübün maçına ilgi var. Güzel futbol ve bol gollü skor beklentisi cazip geliyor. Şampiyonluk için yeniden potaya giren Siyah-Beyazlılar; kalan maçları kazanıp rakiplerini bekleyecek. Ancak evinde kazanılan derbi zaferinin sarhoşluğu, bu maça yansır ise umutlar tükenir. Beşiktaş bu bilinç ile dereyi geçip çayda boğulmak istemiyor. Evdeki havayı sahaya yansıtırlar ise galibiyet ile dönülür”

‘Renk verecekler’

“Güney’deki sıcak gecede skoru yıldız isimlerin performansı belirleyecek. Aboubakar, Cenk, Redmond ve özellikle Gedson’un etkinliği direkt tabelaya yansır. Arkadan atağa çıkan; Masuaku, Rosier, Saiss, Amir gibi isimlerde hücuma renk verecekler. On numara eksikliği takımın handikapı. Güneş’in bu özelliği taşıyan Maxim’e daha çok süre vermesi, kadro içindeki çözüm merkezi olarak duruyor”