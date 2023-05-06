Antalyaspor maçı öncesi Şenol Güneş: Kazanmaktan başka çaremiz yok

Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyaz bir takım elbise tercihiyle ilgili yapılan yoruma istinaden Güneş, “Elbise olarak siyah giyince beyaz da olunca siyah-beyaz olur zaten. Yani bir sürü renkler var, bütün renkler güzel. Yani siyah, beyaz diye bir şey yok ama tabii Beşiktaş’ın rengi siyah-beyaz. Moralin iyi olduğu zaman, kendini iyi hissettiğin zaman her şey yakışıyor. Elbiselerden çok niyetimiz sağlığımız, kalbimiz iyi olsun” ifadelerini kullandı.

‘HER MAÇI FİNAL HAVASINDA OYNAMAK DURUMUNDAYIZ’

Ligde bulundukları konum nedeniyle kazanma gerekliliklerine dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, “Hep geriden geldiğimiz için her maç zor. Her maçı final havasında oynamak durumundayız. Oyun olarak belli bir aşama kaydettik ama hala yeterli aşamaya gelmedik. Bugün rakibimiz de son haftalarda formda. Koşan, organize bir takım. Futbolun iki yönünü de oynayabilecek bir takım. Dolayısıyla zor bir maç olacak. Sıralamada yerine bakmadan takımların kendi sahasında oynayan Antalyaspor’un bizi zorlayacağını biliyoruz. Beklentimiz kazanmak. Kazanmaktan başka çaremiz yok. Umarım düşüncelerimi sahaya yansır, bu zorlu maçı 3 puanla geçeriz” dedi.