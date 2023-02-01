Antalyaspor maçı öncesi Trabzonspor’da 3 eksik

Süper Lig’de lider Galatasaray’ın tam 13 puan gerisine düşen Fırtına, evinde Antalyaspor’u ağırlayacak. Trabzonspor, Akdeniz ekibi karşısında3puana uzanıp, zirve yolunda bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Antalya ile 54. randevu

Trabzonspor ile Antalyaspor, bugünkü mücadeleyle birlikte ligde 54. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 53 maçta Bordo-Mavililer’in galibiyetlerde 30’a 10 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 97 gol attı, kalesinde ise 58 gol gördü.

Trabzon’da hedef 36

Bordo-Mavililer, ligde oynadığı son 35 maçta yenilgi yüzü görmedi. Trabzonspor, bu süre içerisinde 23 galibiyet ve12 beraberlik elde etti. Fırtına, bu akşam da Antalya karşısında serisini 36’ya yükseltmek istiyor.

Tribünler yine dolacak…

Trabzonsporlu futbolseverler, zorlu Antalyaspor mücadelesinde takımını yine yalnız bırakmayacak. 38 bin biletten, 28 bininin satıldığı bilgisine ulaşıldı. Kombineler de dahil edildiğinde maç saatinde tribünlerde en az 30 bin seyircinin olması bekleniyor.

Trabzon’da 3 eksik

Zorlu mücadelede Bordo Mavililer’de 3 eksik bulunuyor. Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik, sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Öte yandan Antalya’da ise Ghacha ile Haji Wright sakat. Luiz Adriano ise cezalı. Tedavileri devam eden Kudryashov ile Ömer Toprak’ın durumu ise maç saatinde belli olacak.