Antalyaspor-Sivasspor maçı (CANLI)

Antalyaspor ile Sivasspor, Süper Lig’in 31. haftasında galibiyet için kozlarını paylaşıyorlar. 3 maçtır kaybetmeyen ve 33 puanla 13. sırada bulunan Akdeniz ekibi, saha avantajını kullanıp kazanan taraf olmayı amaçlıyor. 4-1’lik Trabzonspor galibiyetiyle moral depolayan Yiğidolar, 34 puanla 11. basamakta. Kırmızı Beyazlılar, zorlu deplasmanda seri peşinde.
Antalyaspor-Sivasspor maçı hangi kanalda?
Corendon Airlines Park’ta oynanan ve saat 20.00’de başlayan Antalyaspor-Sivasspor maçı beIN Sports 2’den naklen yayınlanıyor. Abdulkadir Bitigen’in yönettiği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.
Antalyaspor-Sivasspor ilk 11’ler:
Antalyaspor: Helton, Bünyamin , Veysel, Emrecan, Güray, Fernando, Ufuk, Larsson, Ndao, Doğukan, Haji Wright
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Camara, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Erdoğan, Gradel, Yatabare