Antalyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda ve maç saat kaçta?

Antalyaspor Sivasspor maçına artık az bir zaman kaldı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor sahasında Sivasspor’u ağırlayacak. Rövanş karşılaşması için avantaj yakalamak isteyen iki ekip arasındaki bu zorlu mücadelenin saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan canlı yayınlanacğaını haberimnizden takip edebilirsiniz.

ANTALYASPOR SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı sürüyor. Bu akşam çeyrek final ilk maçında Antalyaspor Sivasspor’u konuk edecek. Saat 20.30’da başlaycak karşılaşma ASpor kanalından canlı izlenebilecek.

ANTALYASPOR KUPADA AVANTAJ PEŞİNDE

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçta galibiyet hedefliyor. Kırmızı beyazlılarda, sakat Jahovic ve Nazım Sangare ile henüz hazır olmayan Podolski forma giyemeyecek.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçını yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacak. Antalya Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak maçı, Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde maça hazırlanan kırmızı beyazlılar, çeyrek final ilk maçında sahasında avantajlı skor elde etmeyi hedefliyor.

Antalyaspor’da sakatlığı nedeniyle Nazım Sangare ile Adis Jahovic maçta forma giyemeyecek. Podolski’nin de hazır olmadığı için yer almayacağı maçta teknik direktör Tamer Tuna’nın, az forma şansı bulan futbolculara görev vermesi bekleniyor.

Kırmızı beyazlı yönetim, taraftarın takımı desteklemesini istedi. Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor maçının biletleri, VIP 50 TL, Batı 20 TL, Doğu 10 TL, Kale arkası 5 TL, Misafir Takım Tribünü de 6.5 TL’den satışa çıktı. Karşılaşmada kale arkası tribünlerin üst katları kapalı olacak. Üst kat kombinesi olan taraftar, kale arkası alt katlara giriş yapacak.

DHA