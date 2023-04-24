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23 Nisan 2023
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Antalyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Alaturka Online
Alaturka Online

Antalyaspor ile Sivasspor, Süper Lig’in 31. haftasında galibiyet için kozlarını paylaşacaklar. 3 maçtır kaybetmeyen ve 33 puanla 13. sırada bulunan Akdeniz ekibi, saha avantajını kullanıp kazanan taraf olmayı amaçlıyor. 4-1’lik Trabzonspor galibiyetiyle moral depolayan Yiğidolar, 34 puanla 11. basamakta. Kırmızı Beyazlılar, zorlu deplasmanda seri peşinde olacak.

Antalyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Corendon Airlines Park’ta oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak Antalyaspor-Sivasspor maçı beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak. Abdulkadir Bitigen’in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Antalyaspor-Sivasspor muhtemel 11’ler:

Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Emrecan, Güray, Ufuk, Fernando, Ndao, Doğukan, Larsson, Haji Wright

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Aaron, Goutas, Murat, Hakan, Charisis, Saiz, N’Jie, Max Gradel, Yatabare

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