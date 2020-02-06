Antalyaspor Sivasspor maçı şifresiz canlı izle! Antalya Sivas canlı yayın!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bu akşam Antalyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. İki güçlü ekip rövanş karşılaşmasına avantajlı çıkmak için galip gelmek istiyor. Saat 20.30’da başlayan Antalyaspor Sivasspor maçını şifresiz canlı izlemek isteyen futbolseverler yazımızda verdiğimiz link üzerinden karşılaşmayı izleyebilirsiniz. İşte Antalyaspor Sivasspor canlı yayın izleme ekranı ve maçtan tüm detaylar.

ANTALYASPOR SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE

ANTALYASPOR’DA HEDEF GALİBİYET

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçta galibiyet hedefliyor. Kırmızı beyazlılarda, sakat Jahovic ve Nazım Sangare ile henüz hazır olmayan Podolski forma giyemeyecek.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçını yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacak. Antalya Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak maçı, Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde maça hazırlanan kırmızı beyazlılar, çeyrek final ilk maçında sahasında avantajlı skor elde etmeyi hedefliyor.

Antalyaspor’da sakatlığı nedeniyle Nazım Sangare ile Adis Jahovic maçta forma giyemeyecek. Podolski’nin de hazır olmadığı için yer almayacağı maçta teknik direktör Tamer Tuna’nın, az forma şansı bulan futbolculara görev vermesi bekleniyor.

Kırmızı beyazlı yönetim, taraftarın takımı desteklemesini istedi. Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor maçının biletleri, VIP 50 TL, Batı 20 TL, Doğu 10 TL, Kale arkası 5 TL, Misafir Takım Tribünü de 6.5 TL’den satışa çıktı. Karşılaşmada kale arkası tribünlerin üst katları kapalı olacak. Üst kat kombinesi olan taraftar, kale arkası alt katlara giriş yapacak.

DHA