Antalyaspor, Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasına hazır

ANTALYA (AA) – Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktik çalıştı.
Kulüp başkanı Mustafa Yılmaz, yarınki mücadele için başarı dileğinde bulunduğu teknik heyet ve futbolculara güvenini dile getirdi.
Antalya Stadı'nda yarın saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.