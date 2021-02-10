Antalyaspor, Türkiye Kupası'ndaki Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

ANTALYA (AA) – Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı çeyrek final maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda taktik çalıştı.
Akdeniz ekibi, Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi son idmanın ardından özel uçakla Sivas'a gitmek üzere tesislerden ayrıldı.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 17.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
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