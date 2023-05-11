Antalyaspor uluslararası çalışıyor

Antalyaspor A.Ş. bünyesinde, Aziz Çetin başkanlığı döneminde kurulan Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Planlama Departmanı, çalışmalarını sürdürüyor. Dünyanın birçok bölgesindeki futbol federasyonları, kulüpler ve akademilerle bağlantılar kuruldu. Başkan Danışmanı UEFA Pro Lisans sahibi Ferda Ramanlı öncülüğünde kurulan departmanın genel koordinatörlüğünü, İspanya’da UEFA Pro Lisans alan ilk Türk teknik direktör olan Erdem Erdal yapıyor.

5 YILLIK PLANLAMA YAPILDI

Şu anda başkanlık koltuğunda oturan Sabri Gülel döneminde de çalışmalarına aynı hızda devam etmesine karar verilen departman uzun ve kısa vadeli planlamalar yaptı. 5 yıllık planlamayı yürütmek üzere departman bünyesinde Innovation Hub (Bilim Merkezi), Futbol Geliştirme Birimi ve Uluslararası Anlaşmalar adıyla birimler de kuruldu. Bu sayede, Afrika, Asya, Güney Amerika ve Avrupa’da çeşitli liglerde önemli kulüplerle anlaşma sağlandı. Johan Cruyff Enstitüsü, Antalya Bilim Üniversitesi, KKTC Yakın Doğu Üniversitesi ile anlaşmalar yapılarak seminerler düzenlendi.

SÜREKLİ GELİR SAĞLANACAK

Yapılan anlaşmalar sayesinde Antalyaspor’a yetenekli ve genç futbolcuların kazandırılması, Antalyaspor altyapı antrenörleri ile genç oyuncuların uluslararası deneyim kazanması için bu kulüplerde eğitim alması, kiralanması veya kalıcı transferi sağlanacak. Bu anlaşmalar ile Antalyaspor gerek kendi bünyesine aldığı oyunculardan, gerek anlaşma sağladığı kulüplerin transfer ettiği oyunculardan gelir sağlayacak.

BİRÇOK KULÜPLE ANLAŞILDI

Departman bugüne kadar Arjantin’den Club Deportivo Mac Alisster, Belçika’dan Bregel Sport, Arnavutluk’tan KF Vllaznia, Malta’dan Hamrun Spartans FC, Özbekistan’dan FK Andijan, Fildişi Sahilleri’nden Assena Futbol Kulübü ile anlaşma sağladı. Kısa süre içinde Balkanlarda 6 takım ile daha sözleşme imzalayacak olan departman, İran’da Antalyaspor Futbol Okulu açtı. Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da bulunan JPM Cape Town takımının ismi de anlaşma ile JPM Antalyaspor oldu.