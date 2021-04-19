Antalyaspor, yarın Hatayspor'a konuk olacak

ANTALYA (AA) – Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Antakya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ligde son olarak Çaykur Rizespor'a iç sahada 3-2 yenilen Akdeniz ekibi, 42 puanla 11'inci sırada bulunuyor.

Atakaş Hatayspor ise 50 puanla 7'inci sırada yer alıyor.

Bu arada, Antalyaspor'da, Atakaş Hatayspor maçı öncesi 13 Nisan'dan bu yana Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu sayısının 5'e yükselmesi, kırmızı-beyazlı camiada can sıkıntısına neden oldu.

Öte yandan, kırmızı-beyazlılarda Veysel Sarı kart cezasından, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy ile Sidney Sam da sakatlıklarından dolayı Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.