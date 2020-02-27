Antalyaspor’da Nazım Sangare sevinci

Antalyaspor’un başarılı sağ beki 26 yaşındaki Nazım Sangare, 3 yıl önce kırmızı-beyazlı takıma Almanya’nın o dönem 3. Lig’de yer alan Osnabrück’ten transfer edilmişti. Bir süre takımda forma şansı bulamayan Sangare, geçen yıldan itibaren performansıyla büyük çıkış yakaladı.

Ligde istikrarlı olarak ilk 11’de forma giymesi ve savunmadaki başarılı müdahalelerinin yanında, hücuma asistlerini de ekleyen Sangare, savunmada vazgeçilmez oldu. Sangare’nin başarılı grafiği A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de dikkatini çekti. Güneş, Sangare’yi Yunanistan ve Özbekistan özel maçlarının kadrosuna davet etti.

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Bu sezon da başarılı grafiğini devam ettiren Nazım Sangare, devre arası kampında dizinden sakatlık geçirdi. Milli futbolcu ikinci yarıda kupa maçlarının yanı sıra, ligdeki 6 maçta da formasından uzak kaldı.

Başarılı futbolcunun dizinden geçirdiği sakatlığın düzeldiği ve takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Sangare’nin 2 ya da 3 hafta içinde takımdaki yerini alabileceği bildirildi.