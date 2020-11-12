Antalyaspor'da üç futbolcu ile bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Alaturka Online
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ANTALYA (AA) – Fraport TAV Antalyaspor'da üç futbolcu ile bir kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve destek ekibine uygulanan Kovid-19 testleri sonucunda, üç oyuncu ile bir personelde pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, testleri pozitif çıkan dört kişinin takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol kapsamında başlandığı kaydedildi.

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