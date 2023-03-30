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30 Mart 2023
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Antalyaspor’dan forma kampanyası

Alaturka Online
Alaturka Online

Antalyaspor ürünlerini çeşitli noktalarda taraftarlar ile buluşturan Antalyaspor Store mağazalarında yer alan 2022-2023 sezonu formaları, yapılan özel indirimle 497 TL yerine 370 TL’den satışa sunuldu.
Kampanaya dahil edilen ‘Fedakar Forma’, ‘Manavgat Forma’ ve ‘Zafer Forma’ adındaki kırmızı, turkuaz ve beyaz renkli formalar hem Antalyaspor Store mağazaları hem de store.antalyaspor.com.tr internet adresi aracılığı ile taraftarlara ulaşıyor.

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