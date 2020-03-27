Antalyaspor'dan Yusuf Günay, Fenerbahçe ve Kayserispor'a “geçmiş olsun” mesajı

ANTALYA (AA) – Antalyaspor Kulübü, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir sporcu, bir teknik heyet ve iki idari çalışanı ile Hes Kablo Kayserispor'un bir idari personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlanması üzerine, "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe Beko'nun 1 sporcu ve 3 çalışanı, Kayserispor'un da 1 çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede hepsinin sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.