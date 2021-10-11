Antep fıstığında gelecek yıl da ‘yok yılı’ olabilir

Bu yıl kuraklıktan dolayı ülke genelinde 300 bin tondan 100 bin tona gerilediği belirtilen Antep fıstığı rekoltesinde tehlike bitmedi. Ağaçlarda bir sonraki sezon çıkacak ürünü gösteren ‘karagözlerin’ çok az olduğu belirtiliyor.

Gaziantep Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Abdülkadir Deniz, kuraklıktan dolayı bu yıl verim veren ağaçların gelecek yıl için karagöz olayını gerçekleştirmediğini, bu nedenle önümüzdeki yılda antepfıstığı için ‘yok yılı’ olabileceğini söyledi.

Karagözler, ağaçlarda bir sonraki sezonda çıkacak ürünü gösteren önemli bir işaret olarak niteleniyor.

300 BİN TONDAN 100 BİN TONA GERİLEDİ

Deniz, fıstıkta ‘periyodisite’ denilen bir olayın olduğunu, bunun fıstıkta bir yıl çok bir yıl az ürün vermesi anlamına geldiğini belirtti.

“Fıstık normalde bir yıl verim verdiğinde diğer yıl hiç verim veremeyecek şekildedir” diyen Deniz, “Ancak sulaması, bakımı ve beslemesi düzgün yapıldığında hiç verim vermeme durumu az verim vermeye dönüştürülebilir. Bunun için antepfıstığında sulama ve beslemenin çok önemli bir faktör olduğu ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

Türkiye genelinde fıstıktan geçen sene 300 bin ton ürün alınırken, bu yıl 100 bin ton alınabildiğini kaydeden Deniz, “Bunun nedeni kuraklık, sulamanın olmayışı ve bilinçsiz sulamadan dolayı çeşitli kök çürüklüğü hastalıklarının artmasıdır” şeklinde konuştu.

‘MASRAFLAR BOŞA GİTTİ’

Deniz, şöyle devam etti:

“Antepfıstığındaki mahsul konusunda sulamasını ve bakımını yapanlar memnun ancak kuraklıktan dolayı gübresini vesaire gibi bakımını yapan ancak yağmurun yağmaması nedeniyle gübresi toprakta erimeyen ve kuraklıktan dolayı bakımsız kalan bahçelerde yapılan masraflar boşa gitti.” (İHA)



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