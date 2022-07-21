Antik Kent İasos’taki projelere sert tepki

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Antik İasos Kenti (Kıyıkışlacık)’da yapılması planlanan yat limanı, çekek yeri, maden taşıma limanı ve iskelesine Çevre ve Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü tarafından ÇED olumludur raporu verilmesi köylüleri ve çevrecileri isyan ettirdi.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı üç binyıllık Antik İasos kenti Kıyıkışlacık’taki Güllük Körfezi’ne Ayyıldız Yük Tahmil ve Tahliyesi ve Dip Taraması Maden Taşıma limanı Projesi’ne geçtiğimiz 23 Haziran 2022 tarihinde Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından olumlu rapor verilmesi köylüleri, çevrecileri ve STK’ları isyan ettirdi.

“BİLİMSEL RAPORLARLA TARİHE VE DOĞAYA NASIL ZARAR VERİLECEĞİNİ ANLATTIK”

ÇED olumludur kararına itiraz ve yürütmeyi durdurma istemiyle Avukat Akın Yakan ile birlikte Muğla İdare Mahkemesi’ne dava açtıklarını belirten İasos Mahalle Meclisi Derneği Başkanı Hülya Scobie dava ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Milas Belediyesi’nin de müdahil olduğunu belirterek şöyle konuştu:

* “Bir ayı geçkin bir süredir gece gündüz, uzman kadromuz, liman mühendislerimiz, şehir bölge planlamacılarımız, deniz bilimcilerimiz, jeologlarımız, yol yapım uzmanı inşaat mühendislerimiz, gürültü uzmanlarımız, mimar ve mühendislerimiz, sosyolog ve psikologlarımız, arkeologlarımız ve avukatımızla birlikte büyük bir dayanışma örneği göstererek hukuk tarihine geçecek çok yönlü, çok kapsamlı 82 sayfalık dava dilekçemizle davamızı açtık.

* 3 bin yıllık antik kentin yok olmasına, rant uğruna doğanın vahşice katledilmesine, yaşamımızı tamamen olumsuz etkileyecek maden limanı ve iskelesine karşı her türlü mücadeleyi vereceğiz.”

“CENNETİ CEHENNEME ÇEVİRECEK”

Scoibe, açıklamasının devamında yine İasos’a yapılmak istenen İasos Yat Limanı ve Çekek Yeri Projesi’nin Halkın Bilgilendirilmesi Toplantısı’nın yapıldığını ve halkın tamamen bu projeyede karşı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

* “Bu proje bölgemizde bulunan, kapasite altı çalışan ve satışta olan 2 yat limanına rakip bir liman değil, ÇEKEK YERİ maksatlı, her türlü tamir bakım onarımın cennet gibi koyda yapılacağı bir sanayi faaliyeti olması planlanıyor. Proje gerçekleşirse 7/24 jeneratör, vinç, insan sesi, araç trafiği, zincirlerin yaratacağı şiddetli gürültüye birinci derecede İassos Tatil Sitesi sakinleri maruz kalacak, denize karışan zehirli maddelerden ve tozumadan da şiddetle etkilenecekler.

* Denizdeki akıntının etkisiyle kirlilikten Su Villaları, Hermias, Panorama, Egeturkent, Yeşikyaka, Tepeköy’ün yanında tüm Güllük Körfezi de nasibini alacaktır. Bakanlık yetkililerine özellikle çekek yerine kesinlikle karşı olduğumuzu, kıyıların halka ait olduğunu ve doğamızı tehdit eden kirliliğe neden olacak projeleri istemediğimizi, karşı olduğumuzu, akıntının az olduğu sığ iç denizimizde çekek yerinin ekolojik katliam yaratacağını anlattık. Umarız bu projelerden vazgeçerler. Yoksa sonuna kadar mücadele edecek yaşam alanlarımızı savunacak, huzur ve sükunumuzu bozacak projelere izin vermeyeceğiz.”