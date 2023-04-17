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17 Nisan 2023
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Antik kentte güvenliklerin nöbet tartışması kanlı bitti

Alaturka Online
Alaturka Online

Amorium Antik Kenti’nde görev yapan güvenlik görevlileri Ebubekir Köksoy ve R.S. arasında bugün saat 10.00 sıralarında, nöbet konusundan kaynaklı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.S. tabancayla Köksoy’a ateş edip, kaçtı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ebubekir Köksoy’un hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Ebubekir Köksoy’un cenazesi otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

EVİNDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan, kendisi de yüzünden yaralanan R.S., jandarma ekipleri tarafından Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesindeki evinde yakalandı.

Çağırılan ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi’ne götürülen R.S.’nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı kaydedildi. (DHA)

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