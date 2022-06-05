‘Antik Myndos Kenti’ni yapılaşmaya açmayın’ eylemi yaptılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 4 bin yıllık antik Myndos Kenti’nin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’ndan 3. dereceye çıkartılıp yapılaşmaya açılmak istenmesini protesto eden yüzlerce kişi bugün sondaj çalışmalarının yapıldığı antik kent arazisinde eylem ve basın açıklaması yaptı. Tarihin yağmalanacağını belirten tarihçiler ve arkeologlar ise sondaj çalışmasının durdurulması için hukuki mücadele başlattıklarını söyledi.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 4 bin yıllık antik Myndos Kenti’nin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’ndan 3. Dereceye çıkartılıp yapılaşmaya açılmak istenmesini protesto eden yüzlerce kişi bugün sondaj çalışmalarının yapıldığı antik kent arazisinde eylem ve basın açıklaması yaptı.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi tarafından başlatılan sondaj çalışmalarında yüzlerce dönüm alanı 3. dereceye çıkartarak yapılaşmaya açılacağı amacını taşıdığını belirten arkeologlar, tarihçiler ve sivil toplum örgütleri bugün akşam saatlerinde Bodrum Kent Konseyi tarafından düzenlenen eyleme katıldı.

DENİZDEN ÇIKIP EYLEME GELDİLER

CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, İYİ Parti İlçe Başkanı Nevzat Kanber ile ilçedeki mimarlar, mühendisler ve çevre örgütlerinin aralarında yer aldığı yüzlerce kişinin ellerinde “Tarihi Yok Etme, Bu Tarihi Değerler Hepimizin, Gümüşlüğü Antik Myndos Kenti’ne Dokunma, Myndos Kapısı Rant Kapısı Değildir” dövizleri taşıdı. “Myndos Mirasımızdır” pankartı açtı. Yaklaşık 1,5 kilometre yürünerek antik Myndos Kenti’nin bulunduğu ve sondaj çalışmalarının yapıldığı alana gidenleri gören yerli ve yabancı tatilciler de eylemin amacını öğrenince denizden çıkıp güneşlenmeyi bırakıp eylemcilere katıldı.

“TÜM 1. DERECE ARKEOLOJİK ALANLARIN YAPILAŞMASININ ÖNÜ AÇILACAK”

Antik sur duvarlarının önünde basın açıklaması yapan Bodrum Kent Konseyi Karya Kültür Çalışma Grubu Avukatı İzzet Kayahanlı, “Muğla’daki bütün 1. Derece Arkeolojik Sit Alanları’nın 3. Dereceye dönüştürülerek yapılaşmaya açılacak bu emsal çalışmadan acilen vazgeçilmelidir, sondaj çalışmaları durdurulmalıdır. Böyle bir karar tüm 1. Derece arkeolojik alanların yapılaşmasının önüne açacaktır. Bu nedenle Kent Konseyi olarak acilen sondajın durdurulması için hukuki süreci başlatıyoruz” dedi.

Basın açıklaması sık sık “Myndos Halkı Halkındır Halkın Kalacak, Myndos Kapısı Halkı Kapısıdır ve Myndosa Sahip Çıkacağı” sloganları atıldı. Eray Karabağlı koruma kurulunun sondaj çalışmaları ile ilgili kararını okudu.

“10 YIL SÜREN MYNDOS KAZILARI ANİDEN DURDURULDU” NEDENİ VARMIŞ

Eyleme katılan ve 1999 yılında Gümüşlük Belediyesi’nin CHP’li Belediye Başkanı Mehmet Ülküm ise yaptığı açıklamada “Göreve geldikten sonra büyük bölümü toprağın altında ancak yüzeye çok yakın olan ve içerisinde antik tiyatrolardan, tapınaklara, hamamlara, cimnasiuma kadar dönemin en zengin antik kentin kalıntılarının bulunduğu Myndos Antik Kenti kazı ve kurtarma çalışmalarını Kültür Bakanlığı’nın izni ile 2004 yılında başlattık, on yıl süren kazılar 2014 yılında bir anda nedensiz yere durduruldu. Şu anda neden durdurulduğu anlamış olduk. Bu nedenle antik kenti gün ışığına çıkaracak kazıların yeniden başlatılması lazım, antik kentin üzerine beton dökülmesine asla izin vermemeliyiz” dedi.

“ANTİK KENTİN BETONA GÖMÜLDÜĞÜ NEREDE GÖRÜLMÜŞTÜR”

Bodrumlu arkeologların hazırladığı manifestoyu emekli arkeolog Ayşe Temiz okudu. Temiz, “Gümüşlük Mahallesi’nin büyük bölümünü oluşturan ve M.Ö. 2 binli yıllara kadar dayanan Antik Myndos Kenti harabeleri içerisinde Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi tarafından sondaj çalışmalarına başlanması kabul edilemez” dedi.

Temiz açıklamasının devamında ise Myndos Antik Kenti’nin prehistorik çağdan başlamak üzere günümüze kadar sürekli yerleşim gördüğünü ve özellikle M.Ö. 2 bin yılında Kar uygarlığının önemli bir yerleşim yeri olduğunu belirterek, “Bu çağlardan kalma, yarımada üzerinde Kyklopien tarzı dediğimiz büyük taşlar ile inşa edilmiş şehir suru çok önemlidir. Burası aynı zamanda M.Ö. 4. yüzyılda Mausollos döneminde yarımadanın ve Karya Bölgesi’nin 3 önemli kentlerinden biridir. Karia Bölgesi’nin en önemli kentlerinden biri olan Myndos da bilim kurulları tarafından yapılan arkeolojik kazılar sırasında gerçekleştirilen jeoradar çalışmaları sonucunda, büyük çaplı bir tiyatro, bouleiterion ve tapınaklar ile şehrin kuzey kapısına ait 2 kulenin temelleri, sütunlu yollar ve gymnasion, hamam,ve Bizans çağına ait kiliselerin kalıntıları tespit edilmiştir. 4 bin yıllık antik kentin içine yapılaşma mı olur. Dünya bu kültür mirasını merak ederken biz bu tür tarihi değerlerimizi betonamı gömeceğiz, bu sevdadan vazgeçsinler” ifadelerini kullandı.

Eylem ve basın açıklamasını yapanlara denizden günübirlik turlara çıkan tekneler ve turistler de alkışlarla destek verdi. Açıklamanın ardından eyleme katılanlar Gümüşlük Mahallesi’ne geri döndü.