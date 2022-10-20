Antrenörü ’Terbiyesizlik yapma’ demişti, Meclis locasından Bozkurt selamı

*Wushu Kung-Fu Balkan Şampiyonasında 48 kiloda şampiyon olan Sıla Zeynep Turan, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı ile birlikte Meclis dinleyici locasından ‘’Bozkurt selamı’’ yaptı. Şampiyon olduktan sonra kürsüdeki madalya töreni sırasında da ’Bozkurt’’ işareti yapan Turan, Federasyon Başkanvekili Abdurrahman Akyüz tarafından ‘’Terbiyesizlik yapma’’ denilerek uyarılmıştı.

Zekeriya ALBAYRAK

Wushu Kung-Fu Balkan Şampiyonasında 48 kiloda şampiyon olan Sıla Zeynep Turan, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı ile birlikte Meclis dinleyici locasından ‘’Bozkurt selamı” yaptı.

Madalyası ile birlikte TBMM‘ye gelen ve bir süre meclis çalışmalarını izleyen Turan, kendisine ‘’Hoş geldin” diyen Milletvekillerine ‘’Bozkurt” işareti yaparak karşılık verdi.

Sıla Zeynep Turan, şampiyon olduktan sonra kürsüdeki madalya töreni sırasında da ‘Bozkurt” işareti yapmış ve eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın “Sakaryalılar Grubu” olarak bilinen özel koruma ekibinde yer alan Federasyon Başkanvekili Abdurrahman Akyüz tarafından ‘’Terbiyesizlik yapma” denilerek uyarılmıştı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman bu duruma, ‘’Sicili kabarık Abdurrahman, haddini bil. Türklüğün sembolü Bozkurt’a olan kin izaha muhtaçtır” diyerek tepki göstermişti.