AOÇ’de gizli ihale

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) içinde bulunan ve “Ankapark’ın yanında yer alan tarımsal alan” için 22 Şubat 2021’de iki ayrı ihale yapıldı. İlk ihaleyi Ankara Büyükşehir Belediyesi kazanırken, ikinci ihalenin sonucu ve kimin aldığı açıklanmadı.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, konu hakkında Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle TBMM’ye önerge sundu. Hakverdi, AOÇ içerisindeki 74 bin metrekare büyüklüğünde birinci derece doğal SİT alanının otopark, rekreasyon ve tarım alanı olarak kiraya verilmesine dair ihale yapıldığını hatırlattı.

CHP’li Hakverdi, “Bu ihalede Ankara Büyükşehir, toplam 35 bin 382 metrekarelik taşınmazın 10 yıllığına kiralanması ihalesini 75 bin TL bedelle kazandı. İkinci bir ihale daha yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın karşısında bulunan otopark yapılması öngürülen ihaleyi kim ya da kimler kazandı. Atatürk’ün şartlı mirasına aykırı olarak yapılan ve dava konusu olan kaç yapı, yapıldı?” diye sordu.