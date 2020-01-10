AP: Teyitli videolar, Tahran’da düşen Ukrayna yolcu uçağının havada vurulduğuna işaret ediyor

ABD-İran çatışması arasında çarşamba günü Tahran’da düşüp 176 kişiye mezar olan Ukrayna Uluslararası Havayolları’na ait yolcu uçağının yanlışlıkla füzeyle vurulmuş olabileceğine dair haberlere bir yenisi eklendi.

ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı, ‘uçağın alevler içinde düşmeden önce vurulduğuna dair teyit edilmiş videoların’ elinde bulunduğunu duyurdu.

Habere göre, yerden çekilmiş videolarda, Tahran’ın eteklerinde şafak sökmeden önce kapkaranlık gökyüzünde küçük ve hızlı bir ışığın ağaçların arasından ilerlediği, ardından havada bir şeyle çarpışmış gibi ışık patlaması meydana geldiği görülüyor.

Patlayanın Ukrayna Uluslararası Havayolları’na ait yolcu uçağı olduğunu söyleyen AP, Batılı liderlerin uçağın kasti olmayan şekilde yerden havaya füzeyle vurulduğunu iddia ettiğini, İran’ın ise füze tarafından düşürüldüğü savını reddettiğini hatırlattı.

Bir videoda, karanlık gökyüzünde minik bir ışık kavis çizerek yukarı çıkıyor, ardından ışık patlaması meydana geliyor. O an köpek havlamasından başka ses duyulmuyor. 10 saniye sonra yıldırım düşmüş gibi korkutucu bir patlama sesi geliyor.

Bir diğer videoda yanan uçak gökyüzünde beyaz bir iz bırakarak ve kıvılcımlar saçarak düşüyor, ağaçların arkasında kaybolmasının ardından yere çarpma sesi duyuluyor ve büyük bir ateş topu gökyüzü aydınlatıyor.

Kamera arkasında biri Farsça “Uçak alev aldı. Şahriyar. Ferdosieh. Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla. Allah yardımcımız olsun. İtfaiyeyi çağır” derken duyuluyor.

Uzak mesafeden seyahat ederken çekilen bir başka videoda önce hızla hareket eden ateşli bir ışık noktası, ardından ufukta patlayarak karanlık göğü ışıtan uçak görülüyor.

AP, teyit sürecinde, videolarda görülen binaları harita lokasyonlarıyla ve jetin radardan nereden çıktığının kesin çerçevesiyle karşılaştırdıklarını kaydetti.