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23 Nisan 2023
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Apartmanda eski eş dehşeti

Alaturka Online
Alaturka Online

Olay, öğle saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi Ladin Sokaktaki Yunus Apartmanı’nda meydana geldi.

İKİSİNİ DE VURDU

M.G.’nin evinden silah sesleri duyan komşuları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen polis M.G. ile akrabası H.E.’yi yaralı buldu.

Tabancayla vurulan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan H.E., Adana’ya sevk edildi.

TESLİM OLDU

Olayla ilgili M.G.’nin eski eşi O.Ü. polise teslim oldu. O.Ü.’nün sorgusu sürüyor. (DHA)

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