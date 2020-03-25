Apple, ABD’deki sağlık çalışanlarına 10 milyon maske bağışlıyor

Apple’ın CEO’su Tim Cook, yaptığı açıklamada ülkede yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık görevlilerine 10 milyon tıbbi maske bağışladığını belirtti.

Cook, açıklamasında “Gururluyuz, ABD için 10 milyon maske ve Avrupa’nın en çok darbe alan bölgeleri için milyonlarcasını daha sağlayabildik. Operasyon ekiplerimiz, dünyadaki hükümetlerle koordineli bir şekilde tedarik zincirimizden maske bulma ve satın alımlarına yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

Proud to share we’ve been able to source 10M masks for the US and millions more for the hardest hit regions in Europe. Our ops teams are helping to find and purchase masks from our supply chain in coordination with governments around the world. pic.twitter.com/uTsA6eA5ks — Tim Cook (@tim_cook) March 25, 2020

ABD’nin dört bir yanındaki hastaneler ve tıp merkezleri; maske, önlük ve solunum cihazı gibi hayati ekipmanları tedarik etmede sorun yaşıyor.

Dünyaca ünlü birçok şirket ise, açığı kapatmada sağlık çalışanlarına desteğini sürdürüyor.

Bu haftanın başında Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin Çin’den bin solunum cihazı satın aldığını, bunların salgının en çok etkilediği eyaletlerden biri olan Kaliforniya’ya gönderileceğini söylemişti.

Yine bu hafta Google, virüs hakkında güncel bilgiler veren bir web sitesi hazırlamıştı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ABD’de şu an 60 binden fazla Covid-19 vakası bulunuyor ve 800’den fazla kişi hayatını kaybetti.