APPLE DEPRESYONU TESPİT EDEBİLECEK HANGİ ÖZELLİKLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR?

Elif Çetin'in sosyal medya hesapları ► @iamelifcetin / @loudandproud.co
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Yayının Tamamını İzlemek İçin ►https://youtu.be/yQKrFLwfl74
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