Apple, ‘Dipsiz Kuyum’ için tazminat ödeyebilir

Şarkıcı Aleyna Tilki’nin seslendirdiği ‘Dipsiz Kuyum’ şarkısının aranjörü Emrah Karaduman, içeriği değiştirilen parçayı Itunes üzerinden satışa sunan Apple Teknoloji’ye dava açtı. Sorumluluğunun olmadığını ileri süren şirket avukatı, davanın reddedilmesini istedi. Mahkeme, Apple’ın sorumluluğunun olması halinde Karaduman’ın maddi zararının tespit edilmesini istedi. Öte yandan parçanın içeriğini değiştirmekle suçlanan Tolga Karahan’ın kim olduğunu araştıran savcılık, Apple’ın Türkiye’deki yetkilileri hakkında başlattığı ‘ceza soruşturmasına’ takipsizlik verdi.

Emrah Karaduman, ‘dipsiz kuyum’ şarkısını yasal izni olmadan Itunes’ta satışa sunan Apple Teknolojiye dava açmıştı.

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada konuşan avukat Alparslan Berber, telif hakkı Karaduman’da olan parçanın izin alınmadan değiştirildiğini, müzik paylaşım sitesi Itunes Store’da satışa çıkarıldığını ve yayınlandığını söyledi.

‘ALEYNA’NIN TASVİP ETMEDİĞİ GÖRÜNTÜLERİ KULLANILDI’

Parçayı seslendiren Aleyna Tilki’nin tasvip etmediği görüntüsünü ve ismini kullanarak parçayı değiştiren sonrasında da satan Tolga Karahan’ı ise savcılığa şikayet ettiklerini, ancak kim olduğunun henüz ortaya çıkarılamadığını söyledi.

ÜÇ KATINI İSTEDİ

Apple’ın telif hakkının kimde olduğunu sormadan ve hiçbir araştırma yapmadan parçayı Itunes Store’da satışa çıkardığını belirten Karaduman’ın avukatı, uğradıkları zararın 3 katı ile 50 bin lira manevi tazminatın faiziyle tahsil edilmesini istedi.

Apple Teknoloji’nin avukatı ise Itunes’un, Apple Distribution İnternational ünvanlı şirkete ait olduğunu öne sürerek davanın reddedilmesini talep etti.

SORUMLULUK VARSA UĞRADIĞI ZARAR BELİRLENECEK

Mahkeme, Apple Teknoloji’nin sorumluluğunun araştırılmasına karar verdi. Buna göre, konusunda uzman üç bilirkişinin hazırlayacağı raporda Apple Teknolojinin sorumluluğuna işaret edilirse, Karaduman’ın uğradığı zarar belirlenecek.

APPLE YETKİLİLERİNE TAKİPSİZLİK

Öte yandan Tolga Karahan’la birlikte Apple Teknoloji hakkında başlatılan soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi. Savcılık, sorumluluğunun Lüksemburg merkezli Itunes S.A. RL şirketi yetkililerinde olduğunu belirterek Apple Teknoloji şirket yetkililerine dava açmayarak takipsizlik kararı verdi.