Apple, ofise dönüşü erteledi

Koronavirüs salgınına karşı dünya genelinde aşılama çalışmaları sürerken, yasakları aşama aşama kaldıran ülkelerde varyant endişesi yaşanıyor.

Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantının dünya genelinde yayılmaya başlamasıyla salgında yeni dalgalar yaşanabileceği kaygısı artmıştı.

Diken’in aktardığı habere göre, aşıların etkisinin tartışıldığı bu ortamda pek çok büyük şirket, pandeminin başından bu yana evde olan çalışanlarıyla ilgili karar almaya çalışıyor. O şirketlerden biri de Apple.

ABD’de nüfusa oranla aşılamanın artmasının ardından Apple yönetimi çalışanları ofise döndürme kararı almıştı. Apple CEO’su Tim Cook, çalışanları Eylül ayından itibaren haftada üç gün ofiste görmek istediğini söylemişti.

Apple çalışanları tarafından tepkiyle karşılanan bu karardan geri dönüldü ve ofise dönme kararı bir ay ertelendi. Salgının gidişatını takip edecek olan şirket, Eylül ayında geri çağırdığı çalışanları için yeni tarihi Ekim ayı olarak belirledi.