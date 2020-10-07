Apple’dan kendini onaran telefon

Apple, insan yardımı olmadan cihaz üzerindeki bir kırığı veya hasarı onarabilecek, kapakla birlikte gelen katlanabilir bir akıllı telefon patenti için başvuruda bulundu. Firma mühendisleri her kapandığında telefonun hassas olarak nitelendirilen dokunmatik ekranını korumanın yollarını bulmaya çalışırken, hasarlı ekranla alakalı ciddi problemler yaşadılar.

Samsung ilk katlanabilir telefonunu tanıtmak ve teknoloji editörlerine test ettirmek için belirttiği süreyi 5 ay aşmıştı. Firma yaptığı açıklamada test aşamasında bu cihazları 200 bin defa katlayıp eski haline getirseler bile ekranın koruyucu katmanının üzerinde basit çatlaklar birkaç günlük kullanım sonrasında oluşmuştu.

BAŞVURU OCAKTA YAPILMIŞ

Apple ise kendi kendini onarabilen ve katlanan telefon patenti başvurusunu ise Ocak ayında yapmış. Bu patent dosyasında ise bahsi geçen cihazın şarj esnasında veya belirli zamanlarda kendi kendini iyileştirebileceğini belirtiyor. Ayrıca bu başvuru, telefonun esnek kaplamasının malzemesinin “dışarıdan müdahale olmadan” bir çatlağı veya oluğu algılamak ve ardından doldurmak için tasarlanabileceğini söylüyor. Alternatif olarak telefon kendi ısısını, ışığını ve elektriğini de kaynak olarak kullanarak ekranını onarabilecek.

Patent ile alakalı bir diğer bilgi ise telefonun ekranının özellikle katlanan kısmı, ‘elastomer’ isimli bir madde ile gelebilmesi. Bu madde köpük şilte gibi şeklini kaybedebilen ve yeniden kazabilen bir yapıda.

CCS Insight analisti Ben Wood, “Çizilen ve kırılan ekranlar akıllı telefon kullanıcılarının en nefret ettiği şeylerin başında geliyor. Apple gibi bir markanın bu tarzda sorunları ortadan kaldırmak için yeni adımlar atması hatta yenilik arayışlarına girmesi oldukça normal. Bu tarz kendi kendini iyileştirme teknolojisini ilk defa görmüyoruz, LG 2013 yılında bu tarz bir deneme yapmıştı.” açıklamasında bulundu.

Apple henüz katlanabilir bir telefon modelinin piyasaya sürülmesiyle alakalı bir çalışma yapmamıştı.