Apple’dan son çeyrekte rekor gelir

Şirket, bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre satışların yüzde 8 artarak 91,8 milyar dolara yükseldiğini, net kârın da 22,2 milyar dolar olduğunu belirtti.

Apple CEO’su Tim Cook, “iPhone 11 ve iPhone 11Pro modellerine olan güçlü talepten kaynaklanan, tüm zamanların en iyi çeyrek dönem gelirini açıklamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Buna göre, söz konusu dönemde şirketin iPhone satışlarından elde ettiği gelir bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 55,9 milyar dolara ulaştı. Toplam satışların 79 milyar dolarının ürünlerden, 12,7 milyar dolarının da hizmetlerden kaynaklandığı aktarıldı.

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