Apple’ın en büyük tedarikçisinden flaş Corona virüsü kararı!

Konuyla ilgili haberlere göre, Foxconn Çin´deki fabrikalarında üretimine yeniden başlayabilmek için maske üretimine geçecek.

Bloomberg’in görüp yayınladığı, şirketin çalışanlarına yolladığı notta, çalışanların Shenzhen fabrikasından uzak durmaları isteniyor ve kendilerinin “daha sonra bilgilendirileceği” belirtiliyor.

Virüs sebebiyle fabrikalarını kapatan şirketlerin sayısı arttıkça dünya genelinde hisse ve emtiaların olumsuz etkilenişinin devam edileceği de ifade edildi.

Hong Kong Sağlık Bakanı Sophia Chan da, Cuma günü coronavirüs saygını nedeniyle, hükümet olarak “evden çalışma” uygulamasını 16 Şubat’a kadar, bir hafta daha uzatma kararı aldıklarını açıkladı.

Ayrıca, Hong Kong Havalimanı’nda, anakara Çin’den gelecek tüm uçakların ayrıntılı bir şekilde, başka tüm uluslararası uçuşlara göre çok daha ciddi ayrıntılarla inceleneceği açıklandı.

Buna göre, Çin’den Hong kong’a giden yolcular ayrıntılı bir taramadan geçirilip, iki hafta da karantinada tutulacak. DHA

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