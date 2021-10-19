“Ar damarı çatlamış AKP’liler!” Erkan Baş açıkladı! “Utanmaz, reziller! Bunları herkese duyurun!”





TİP Genel Başkanı Erkan Baş, AKP’nin bir “paralel evren iktidarı” olduğunu söyledi. “Bu paralel evrende yaşayanlar Türkiye’yi yönetenlerin gerçeklikle bağı tamamen kopmuş durumda” diyen Baş; tüm parti örgütleri, parti dostları ve gazetecilere, iktidar mensuplarının halkla alay edercesine yaptıkları açıklamaları yurttaşlara duyurma çağrısında bulundu. Erkan Baş "Ar damarı çatlamış AKP'lileler" diyerek o isimleri tek tek ifşa etti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #erkanbaş #türkiyeişçipartisi #tbmm #akp #haber #siyaset #politika #yurttaştv