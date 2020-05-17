Arabasında yakalandı! ‘Evden kaçtım’ diyerek kendini savundu

Yazan:
Alaturka Online
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Corona virüsü salgını nedeniyle 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde jandarma ekipleri Sultangazi Habipler Mahallesi’nde denetim yaptı.

Araçları tek tek durduran ekipler, kimlik, ehliyet ve izin belgesi kontrolü yaptı. Maskesi bulunmayan ve emniyet kemeri takılı olmayan şoförleri de uyardı.

Foto: DHA

EŞİMLE TARTIŞTIM EVDEN KAÇTIM

Sokağa çıkma yasağına uymayan sürücü Samet Kurt’a ceza kesildi. Kurt, “Evde eşim ile sürekli tartışıyorum. Ben de evden kaçtım. Jandarma ekiplerine yakalandım. 1 hafta ben evde ne yapabilirim her gün sabah akşam eşimle tartışıyorum. Evden kaçtım. Ceza yedim. Ceza yemem de eşimin yüzünden oldu ” dedi. (DHA)

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