Arabasını yıkamaya götürdü… Gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı!

İngiltere’nin Truro kentinde yaşayan 24 yaşındaki Emily George, aracını yıkatmak için bir oto yıkama merkezine götürdü. Cüzdanını araçta unuttuğunu fark ederek çalışanlarla iletişime geçen George, işlem bittikten sonra otomobilini alarak evine döndü.

Ertesi gün telefonuna bir mesaj gelen genç kadın, neye uğradığını şaşırdı. Çalışanlardan biri, genç kadın hakkında konuşmaların yapıldığı bir Whatsapp grubunun ekran görüntüsünü George’a yolladı.

Söz konusu konuşmada çalışanlar kadının fotoğrafını paylaşırken, “Eğer bekar olsaydım onunla burada birlikte olurdum” gibi uygunsuz yorumlarda bulundu. Ekran görüntüsünü yollayan kişinin konuşmalardan rahatsız olduğu için kendisine durumu haber verdiği söyleyen George, oto yıkama merkeziyle iletişime geçti.

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre bu durumun mide bulandırıcı ve küçük düşürücü olduğunu belirten George, çalışanlar hakkında şikayetçi olacağını ifade etti.

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