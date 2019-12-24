Araç değer kaybı sorgulama nasıl yapılır? Yaş sınırı kaçtır? 2szcu

Özellikle büyük şehirlerde direksiyon sallayan araç sahiplerinin en büyük risklerinden biri de maalesef trafik kazaları. Her gün onlarca yaşanan bu trafik kazalarından sonra kişiler hem maddi hem de sağlık yönünden pek çok zarara uğrayabiliyor. Can kaybının yanmadığı kazalar bir nebze iç rahatlatsa da araç sahiplerini gözü gibi baktığı araçları için yaşanan maddi kayıplar da sıkıntı yaratabiliyor. Bu kazalarda hasar gören araç yenilenip eski hasarsız haline kolaylıkla dönebiliyor olsa da TRAMER kayıtlarına hasarlı araç olarak geçmektedir. İşte tam da bu durumda aracınız için değer kaybı gerçekleşir. Bu durum aracın orijinal halinden değer yitirmesi anlamına gelmektedir. Yaşadıkları kaza sonrası araçlarında değer kaybı yaşayan pek çok vatandaş da bu nedenden dolayı konuyla ilgili çeşitli aramalar yapmaktadır.” Araç değer kaybı sorgulama nasıl yapılır? Yaş sınırı kaçtır?” gibi sorular ile özellikle de satın alacağı araçtaki hasar kaybını sorgulamak isteyen vatandaşların daha detaylı bilgi sahibi olabilmesi için hazırladığımız haberde tüm merak edilenleri bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar…

ARAÇ DEĞER KAYBI SORGULAMA NASIL YAPILIR? YAŞ SINIRI KAÇTIR?



Araç değer kaybı, aracın herhangi bir kazaya karışıp onarım görmesi ve ikinci el piyasasındaki değerinde gerçekleşen düşüşü anlatmak için kullanılan bir tabirdir. Kazaya karışmış olan ve hasar görmüş olan araç çok iyi bir biçimde tamir edilip eski haline döndürülmüş olsa dahi değerinde bir düşüş olur. Araç değer kaybında dikkat edilmesi gereken nokta, gerçekleşen bir kaza sonucu herhangi bir işlem görmüş parçanın başka bir kazada hasar alması değer kaybı sayılmazken, hasarlı olan parçanın değiştirilmesi değer kaybı sayılmasıdır. Değer kaybı hesaplanırken dikkat edilen bazı değişkenler bulunmaktadır.

Bunlar;

-Aracın üretim senesi,

-Aracın hasar geçmişi ve niteliği,

-Aracın kilometresi,

-Aracın marka ve modeli,

-Aracın trafiğe çıkış tarihi,

-Aracın pazar değeridir.

Araç değer kaybı için hasar sorgulaması yapmanın üç farklı yolu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi e-devlet Kapısı üzerinden yapılan sorgulama, diğeri SMS yolu ile yapılan sorgulama diğeri ise SBM Sigortam360 uygulaması üzerinden yapılan sorgulama.

e-devlet sistemi üzerinden sorgulama: Bu linke tıklayıp sisteme giriş yaptıktan sonra dilediğiniz sorgulama sonucuna ulaşabilirsiniz.



SMS atarak sorgulama: Tüm operatörlerden (Turkcell, Türk Telekom, Vodafone) 5664’e SMS göndererek öğrenebilirsiniz.

Uygulama üzerinden sorgulama: SBM Sigortam360 uygulaması üzerinden yapılan sorgulama yapabilirsiniz.

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