Araç kiralama ihalesinde adres değişmedi

Şile Belediyesi, 1.5 aylığına araç kiralamak için sadece davetli firmaların katılabildiği ve doğal afet, salgın hastalıklar gibi ani durumlarda yapı, can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından acilen yapılması gereken işler için başvurulan “Pazarlık”(21-B) yöntemi ihaleye çıktı. İhale 21- B yöntemi ile davetle yapıldığı için hangi amaçla, hangi model ve kaç adet aracın kiralanacağı bilgilerinin yer aldığı teknik şartname EKAP’ta yer almadı.

Tek firmanın davet edildiği ihale 3 milyon 69 bin TL’ye Akmercan Turizm Taşımacılık Şirketinin oldu. Belediye, şirketten 4 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasında 45 günlüğüne araç kiralamış oldu. İhaleyi alan şirket Akmercan Şirketler Grubu’na ait.

Akmercan ailesine ait şirketler, Cumhurbaşkanlığı ve birçok kamu kurumunda aldığı milyonluk araç kiralama ihaleleri ile dikkat çekiyor. 30 milyon liralık sermayeye sahip olan Akmercan Turizm’in yönetiminde Akmercan ailesinden Gazi Akmercan bulunuyor.

İSTANBUL’DA BELEDİYELERDEN 1.4 MİLYARLIK İHALE ALDILAR

Akmercan Grubu’na ait şirketlerin sadece İstanbul’da 2019-2022 yılları arasında belediyelerden aldığı araç kiralama ihalelerinin toplamı yaklaşık 1 milyar 400 milyon TL civarında.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın 7 Mayıs 2020 tarihli araç kiralama ihalesi 2 milyon 940 bin 436 TL’ye Akmercan grubu şirketi S.G.S Turizm şirketi aldı. Kiralama işinin süresi 2 yıl. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın 2019 yılı için düzenlediği araç kiralama ihalesini de Akmercan Grubu şirketlerinden Grup Temizlik Oto Kiralama Limited Şirketi 1 milyon 204 bin 925 TL’ye aldı.

YARGITAY VE AYM DE ARAÇ KİRALADI

Yargıtay Genel Sekreterliği’nin 2017 yılı binek araç kiralama ihalesi 172 bin 800 TL’ye Akmercan Turizm Şirketi aldı. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’nın 2012-2015 dönemi için koruma hizmetinde kullanılmak üzere 2 adet araç kiralama ihalesi 63 bin TL’ye Akmercan Turizm aldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’nın 2012-2013 dönemi sürücüsüz araç kiralama ihalesi 73 bin 200 TL’ye aynı şirketin oldu. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’nın 2011-2012 arasında başkanın makam aracı olarak kullanılmak üzere 1 adet araç kiralamak üzere açılan ihale 66 bin TL’ye Akmercan’a verildi.

AKP’Lİ BELEDİYELERİN VAZGEÇİLMEZİ

* Bağcılar Belediyesi 1 Ekim 2022-31 Aralık 2022 dönemini kapsayan 3 aylık çöp toplama aracı ve iş makinesi kiralama ihalesi: 46 milyon 481 bin 148 TL

* Fatih Belediyesi 2.bölge kent temizliği işinde kullanılmak üzere 2022-2023 dönemi araç kiralama ihalesi: 18 milyon 480 bin TL

* Fatih Belediyesi 2. Bölge kent temizliği işinin 2020-2022 dönemine ilişkin kiralık araç ihalesi: 27 milyon 175 bin TL

* Esenler Belediyesi 1 Ocak 2022-1 Mart 2022 tarihleri arasını kapsayan araç ve iş makinesi kiralama ihalesi: 3 milyon 76 bin TL

* Çekmeköy Belediyesi 2022-2024 dönemini kapsayan 2 yıllık araç kiralama ihalesi: 116 milyon 808 bin 720 TL

* CHP’li Küçükcekmece Belediyesi 2022-2024 dönemi atık toplama aracı kiralama ihalesi: 233 milyon 584 bin TL

* Fatih Belediyesi 27 Ağustos 2021-24 Kasım 2021 arasını kapsayan 3 aylık araç kiralama ihalesi: 4 milyon 891 bin TL

* Fatih Belediyesi 2 Kasım 2021-26 Ağustos 2024 dönemini kapsayan başka bir araç kiralama ihalesini: 68 milyon 405 bin TL

* Şile Belediyesi 2020-2023 araç kiralama ihalesi: 15 milyon 520 bin TL

* Şile Belediyesi 2020-203 çöp toplama işinde kullanılmak üzere kiralık araç ihalesi: 9 milyon 360 bin TL

* Şile Belediyesi 1 Ocak 2020-31 Ocak 2020 bir aylık çöp toplama aracı kiralama ihalesi: 324 bin 300 TL

* Sultangazi Belediyesi 2020-2021-2022 yıllarını kapsayan araç kiralama ihalesi: 40 milyon 503 bin TL

* Şile Belediyesi 1 Kasım 2019-31 Aralık 2019 arasını kapsayan 2 aylık çöp toplama aracı kiralama ihalesi: 691 bin 750 TL

* Sultangazi Belediyesi 1 Ekim 2019-30 Kasım 2019 2 aylık çöp toplama aracı kiralama ihalesi: 5 milyon 180 bin TL

* Başakşehir Belediyesi 2019-2022 çöp toplama aracı kiralama ihalesi: 148 milyon 429 bin 800 TL

* Bağcılar Belediyesi 2019-2022 yıllarını kapsayan atık toplama aracı kiralama ihalesi: 140 milyon 294 bin 316 TL

* Bağcılar Belediyesi 2020-2022 belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralama ihalesi: 38 milyon 102 bin TL

* Çekmeköy Belediyesi 2019-2021 dönemi araç kiralama ihalesi: 68 milyon 167 bin TL

* Fatih Belediyesi 2019-2021 muhtelif araç kiralama ihalesi: 24 milyon 785 bin TL

* Fatih Belediyesi 2. Bölgesi kent temizliğinde kullanılmak üzere 2019-2020 dönemi araç kiralama ihalesi: 13 milyon 149 bin TL

* Sultangazi Belediyesi 2018-2019 çöp aracı kiralama ihalesi: 30 milyon 588 bin TL

* Fatih Belediyesi 2. Bölge kent temizliği için 2018-2019 dönemi kiralık araç ihalesi: 15 milyon 105 bin TL