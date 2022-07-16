Araç sahipleri bu manzara karşısında şoke oldu

Yazan:
Alaturka Online
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Kırıkkale’de park halindeki freni boşalan kamyonun çarptığı 9 araç zarar gördü. Olay yerine gelen araç sürücüleri, gördüğü manzara karşında şoke oldu.

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Araç sahipleri bu manzara karşısında şoke oldu

Olay, Kırıkkale’de Atatürk Bulvarı üzerindeki 379. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 71 AAT 011 plakalı mobilya yüklü kamyon, sürücüsünün akü takviyesi yaptığı sırada hareket etti.

ŞOKE OLDULAR

Freni boşalan kamyon rampa aşağı hızlandığı sırada park halindeki araçlara çarparak durabildi. Araç sürücüleri, gördüğü manzara karşında şoke oldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırarak, sokağı trafiğe kapattı.

Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu 9 araç ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Olayda can kaybı ve yaralanan kişinin olmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. İHA

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