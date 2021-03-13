Araç saltanatını bitirecekti ama 157 yeni araç kiralıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Alinur Aktaş, göreve gelince makam araçlarında tasarrufa gitme kararı almıştı. Ancak belediye 157 yeni araç kiralama kararı aldı. Belediye meclisinin 29 Mart’ta yapacağı toplantıda görüşülecek olan karar, muhalefetin tepkisine neden oldu.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, “Alinur Aktaş, iş başına geldiğinde, araç saltanatına son vereceğini belirterek 100’e yakın aracın kiralama protokolünü adeta şov yaparak iptal etmişti. Şimdi 29 Mart 2020 tarihinde yapılacak encümen toplantısında gerçekleştirilecek ihale ile 108’i sürücülü olmak üzere 157 araç kiralayacak. Peki bu ne perhiz şimdi? Yanlış kararların faturasını Bursalılar çekmesin istiyoruz” dedi.