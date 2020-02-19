Aracı kimin kundakladığını öğrenince şoke oldu!

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi’nde eniştesinin evinin bahçesinde park halinde bulunan Nurettin S.’ye ait kamyonetten alevler yükseldiğini fark eden enişte polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Kamyonet tamamen yanarken kullanılamaz hale geldi.

AĞABEYİ KUNDAKLAMIŞ

İtfaiye ekipleri araçta yaptığı incelemede yanıcı bir madde dökülerek yakıldığını belirledi. Olayla ilgili araştırma yapan polis ekipleri, askerde olan Nurettin S.’nin ağabeyi B.S. ile aralarında alacak-verecek meselesi olduğunu öğrendi.

Olaydan kısa bir süre öncede evin bahçesinde görülen B.S.’in kamyoneti kundakladığı belirlendi. Polis ekipleri B.S.’yi yakalama çalışması başlattı. İHA

İLGİLİ HABER FSM çıkışında araç yandı, trafik kilitlendi!