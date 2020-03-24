Aracına bağladığı tabutla ‘evde kal’ çağrısı yaptı! Trafikten men edildi

Bolu’da, corona virüsü salgınına karşı 65 yaş ve üstü kişilerin evlerinden çıkmalarının yasaklanmasına rağmen bazı vatandaşların yasağa uymaması üzerine, Murat Çalık isimli vatandaş farkındalık oluşturmak istedi. Evinde hazırladığı bir tabutun üzerine ‘Eğer bu okunan sela senin ya da bir sevdiğinin olmasını istemiyorsan evde kal’ yazarak otomobilinin üzerine bağlayan Çalık, aracından sela sesini de açarak tabutla birlikte sokaklarda yaşlı vatandaşları uyardı.

Murat Çalık’ın aracının üzerinde tabutla sokaklarda gezdiğini öğrenen polisler, Çalık’ın yaşadığı eve gitti. Evin önünde park halinde bulunan tabut bağlı otomobili gören polisler, yapılanın suç olduğunu belirterek Çalık’tan tabutu sökmesini istedi.

TABUT HALK OTOBÜSÜYLE EMNİYETE TAŞINDI

Otomobilin üzerinden sökülen tabutu emniyet müdürlüğüne götürmek isteyen polisler, tabutun otomobile sığmaması üzerine seyir halinde olan bir halk otobüsünü durdurdu. Otobüsün emniyet müdürlüğü güzergahından geçeceğinin öğrenilmesi üzerine tabut polisler tarafından halk otobüsüne koyularak emniyet müdürlüğüne gönderildi.

Murat Çalık’a ise otomobilde yüksek sesle müzik yayını yaptığı ve mevzuata aykırı şekilde yüklendiği gerekçesiyle toplam 407 lira para cezası kesildi. Çalık, Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı üzerine emniyet müdürlüğüne götürüldü.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Aracı trafikten men edilen Çalık, devletin kurallarına uyulması gerektiğini belirterek, ”Topluma bir mesaj verebilmek ve evden çıkanlar için bir proje yapmak istedim. Çünkü dün sokaklarda 7’den 70’e herkes dışarıdaydı. Milletimizde bir sorumsuzluk var. Bu sorumsuzluğa dikkat çekmek için yaptım. Bunun için izin gerekiyormuş. Benim haberim yoktu. Bugün emniyete çağırdılar. Varsa bir suçumuz çekeceğiz. Arabam trafikten men edilecek.” dedi. (İHA)