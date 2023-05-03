49.3 F
Los Angeles
3 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemAraçlar birbirine girdi: 5 ölü

Araçlar birbirine girdi: 5 ölü

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Konya’da İbrahim Baştürk idaresindeki 42 BY 762 plakalı hafif ticari araç, Fevzi Paşa Mahallesi Sekizli Yaylası yolunda karşı yönden gelen Ergün Ata yönetimindeki 42 JF 252 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Ergün Ata ile otomobildeki Hatice Ata, Naciye Öğür, Bekir Öğür ve ticari araçta bulunan sürücünün dedesi İbrahim Baştürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü İbrahim Baştürk ile Hayriye Ata, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. (AA)

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,482BeğenenlerBeğen
16,190TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,695TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States