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17 Mayıs 2023
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Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Karabük’te Çalıkahvesi mevkisinde Yaşar Umur yönetimindeki 78 SU 342 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Ö.’nün kullandığı 34 SBD 60 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, bir yakınlarının cenazesine gittiği öğrenilen Yaşar Umur ve Ayşe Umur çiftinin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan Huriye Ç. ve Perihan Ö. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Umur çiftinin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Alaturka Online
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