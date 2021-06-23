Araçların uzun süre hareketsiz kalması akü sağlığını olumsuz etkiliyor

İSTANBUL (AA) – AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren TURBO Akü, araçlardaki akü sağlığına dikkati çekerek, akünün değişme zamanının gelip gelmediğini öğrenmek için marş basmada zorluk, gösterge ekranın akü arıza ışığı yanması, düşük voltaj, zayıflayan aydınlatma, akü yaşına bakılmasını öneriyor.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren TURBO Akü, tatile gidiş ve tatilden dönüş için uzun yolculukların daha fazla görüldüğü yaz döneminde önem kazanan akü sağlığı konusunda bilgiler aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Akü Genel Müdürü Dr. Hulki Büyükkalender, akülerde yaşanabilecek sorunların, özellikle yeni nesil araçlarda en yaygın arıza nedenleri arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

“Özellikle bir yıldan beri salgın sürecinde kısıtlamalar nedeniyle aracınızın hareketsiz kalması, akünüze ciddi şekilde zarar verebilir. Bir araç aküsünü uzun süre kullanılmaması kadar hiçbir şey kötü etkileyemez. Ancak bir akünün ömrünü tamamladığını kestirebilmek her zaman kolay değildir. Birçok sürücü için kontağı çevirdiğinde arabanın çalışmaması ve acil durumda yolda kalma gibi nedenlerden kaynaklanacak mağduriyetleri önlemek için, akünüzün durumunu gözden geçirmekte ve akünün değişme zamanını gösteren uyarı işaretlerine dikkat etmekte fayda var. Aracınızla yolda kalmamak için, akünüzün değiştirme zamanının geldiğine dair bazı işaretleri bilmek büyük önem taşıyor.”

Akü üretiminde teknolojinin zirvesi kabul edilen Matrix Press teknolojisinin, dünyada az sayıda üreticide, Türkiye'de ise sadece AKO Akü’de kullanıldığını aktaran Büyükkalender, Matrix Press akülerin üretiminde kullanılan Kaizen Tüneli ile “Derin Deşarj” özelliği kazandırılan akülerin hizmet şartlarında üstünlük sağlayabildiğini bildirdi.

Büyükkalender, “Matrix Press teknolojisi daha uzun ömrü ve daha yüksek performansı daha hafif akü ile sağlar. Akülerde performans plakalardaki aktif malzeme ile sağlanır, Matrix Press teknolojisinde aktif malzeme performansı artırılırken ızgara ağırlıkları azaltılabildiğinden ağırlık görece azaltılmıştır. Bu durumda aracın görece daha düşük yakıt tüketmesine olanak verir.” ifadelerini kullandı.

Akünün değişme zamanı geldiğini gösteren beş işaret, marş basmada zorluk, gösterge ekranın akü arıza ışığı yanması, düşük voltaj, zayıflayan aydınlatma, akü yaşı şeklinde sıralandı.

Akünüzün durumunu öğrenmek için en güvenilir yöntemlerden biri ise akünün araç çalışmıyorken voltajını ölçtürmek oluyor. Turbo Akü bayilerinde ücretsiz olarak yaptırılabilecek bu voltaj kontrolüyle akünün voltaj durumu ve kalan güç net olarak öğrenilebiliyor. Servisler akünün “açık devre voltajını” ve “yük altı voltajını” ölçerek, akü gücü hakkında size bilgi verebiliyor.

İster çok kullanılsın ister az kullanılsın ve hatta hiç kullanılmasa bile akülerin de bir ömrü bulunuyor. Bu ömür ortam sıcaklığına, akünün şarjlı tutulup tutulmadığına ve kullanımına bağlı olarak gerçekleşiyor. Normal kullanımdaki kaliteli bir akünün ömrü ortalama 5 yıl oluyor. Akünün yaşından emin olmak için üzerinde yazılı olan üretim tarihine bakılması öneriliyor.