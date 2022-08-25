Araçta cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkmıştı! İŞKUR müdürü görevden uzaklaştırıldı

Yazan:
Alaturka Online
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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü G.G’nin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Yayınlanma: 23:26 – 25 Ağustos 2022 Güncellenme:

Araçta cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkmıştı! İŞKUR müdürü görevden uzaklaştırıldı

Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü G. G.’nin iş başvurularında usulsüzlük yaptığını ileri sürülmüş, özel görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından İŞKUR’dan açıklama geldi.

Yapılan yazılı açıklamada, “Sosyal medyada Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü ile ilgili kamuoyuna yansıyan paylaşımlara istinaden inceleme başlatılmış olup, söz konusu İŞKUR personeli görevden uzaklaştırılmıştır.” ifadesine yer verildi. AA

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